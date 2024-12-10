Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спортивный принцип отделяется от политики». Фетисов — о подходе НХЛ к погоне Овечкина

«Спортивный принцип отделяется от политики». Фетисов — о подходе НХЛ к погоне Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил подход Национальной хоккейной лиги в вопросе погони российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он совместно с Гретцки начнет посещать каждый матч Овечкина, когда россиянин будет в четырёх шайбах от рекорда.

«То, что Гретцки будет сопровождать Овечкина, — ритуальная вещь. НХЛ — один из примеров того, как должна работать спортивная организация любого уровня. В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики. Побить рекорд канадца — событие для самого Гретцки, отечественного и мирового хоккея в целом. Хотелось бы, чтобы Гретцки побыстрее присоединился к „Вашингтону“. Надеюсь, Александру хватит нынешнего сезона, чтобы добиться исторического события», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Перед началом регулярного чемпионата НХЛ Овечкину оставалось забросить 41 шайбу, сейчас от повторения рекорда Гретцки его отделяет 26 голов.

Материалы по теме
«Должен буду следовать за ним». НХЛ уже готовится праздновать великий рекорд Овечкина
«Должен буду следовать за ним». НХЛ уже готовится праздновать великий рекорд Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android