«Спортивный принцип отделяется от политики». Фетисов — о подходе НХЛ к погоне Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил подход Национальной хоккейной лиги в вопросе погони российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он совместно с Гретцки начнет посещать каждый матч Овечкина, когда россиянин будет в четырёх шайбах от рекорда.

«То, что Гретцки будет сопровождать Овечкина, — ритуальная вещь. НХЛ — один из примеров того, как должна работать спортивная организация любого уровня. В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики. Побить рекорд канадца — событие для самого Гретцки, отечественного и мирового хоккея в целом. Хотелось бы, чтобы Гретцки побыстрее присоединился к „Вашингтону“. Надеюсь, Александру хватит нынешнего сезона, чтобы добиться исторического события», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Перед началом регулярного чемпионата НХЛ Овечкину оставалось забросить 41 шайбу, сейчас от повторения рекорда Гретцки его отделяет 26 голов.