«Спартак» подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Перлини

Новичком «Спартака» стал канадский нападающий Брендан Перлини, с игроком подписан контракт до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

28-летний форвард был выбран под 12-м номером драфта НХЛ 2014 года, представлял сборную Канады на юниорском и молодёжном чемпионате мира и провёл пять сезонов в НХЛ, набрав 81 (50+31) очко в 262 матчах за «Аризону Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Последние два сезона форвард выступал в АХЛ, набрав 36 (20+16) очков в 64 играх за «Чикаго Вулвз» и «Шарлотт Чекерс».

«Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице на Западе, имея в активе 50 очков.