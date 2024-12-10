Уэйн Гретцки ответил на вопрос о шансах сборной Канады победить на Турнире четырёх наций

Легендарный экс-нападающий Уэйн Гретцки ответил на вопрос о шансах сборной Канады победить на Турнире четырёх наций.

«Я бы сказал так: американцы — очень хорошая команда, и, возможно, я необъективен, но я думаю, что канадцы действительно хорошо играют против американцев.

Это будет потрясающий хоккей. Я не уверен, кто победит, но я как канадец считаю, что наша команда очень хорошо выступает против американцев», — приводит слова Гретцки The Athletic.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.