Крикунов — о драке Мичкова: он не понимал, что делает, был в эмоциях, мудрости бы немножко

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал участие российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в драке в игре с «Ютой» (2:4).

«Мичков же не просто так ударил, на это была причина. Не бывает такого, чтобы просто так взял и ударил. Он же не канадец, а русский игрок. Матвей там уже был в таких эмоциях и не понимал, что делает. Он ещё молодой парень, вряд ли просчитывает такие вещи. Это опытный игрок может перетерпеть для победы, а Матвей – молодой. Естественно, я ругал игроков в таких ситуациях. Если их не ругать, то будут это делать постоянно.

Что бы пожелал Мичкову на 20-летие? Мудрости немножко. Пора уже, 20 лет исполнилось. Ну и пускай играет на радость всем нам», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, за несколько секунд до конца матча во время одной из атак «Филадельфии» канадский форвард «Юты» Барретт Хэйтон цеплял Мичкова, находясь у него за спиной. Россиянин не стал терпеть такого поведения со стороны соперника и немедленно ввязался с ним в драку. В какой-то момент Мичков нанёс мощный удар Хэйтону кулаком в голову, за что получил удаление 2+10, а канадец был оштрафован на две минуты.