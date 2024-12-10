Капризов упрочил лидерство в опросе ESPN о главном претенденте на «Харт Трофи»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов упрочил лидерство в опросе ESPN о главном претенденте на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в опросе участвовали журналисты из Северной Америки.

В прошлом опросе в ноябре у Капризова было 78% голосов, на данный момент его выбирают 88% опрошенных.

В тройке главных претендентов на «Харт Трофи» оказались нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел и форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас.

Напомним, Капризов набрал 42 (17+25) очка в сезоне за 25 проведённых встреч. Вместе с Нечасом форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона.