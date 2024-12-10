В «Северстали» прокомментировали слухи о предложении «Авангарда» в 200 млн за двух игроков

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал слухи о предложении «Авангарда» в 200 млн рублей за двух игроков — Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.

— Обращался ли к вам «Авангард» с предложением по Кириллу Пилипенко и Данилу Аймурзину? Действительно ли предложение составляло 200 млн рублей?

— Судя по инфополю, «Авангард» много куда обратился с очень амбициозными предложениями. Запрос был, но до конкретных сумм или условий разговор не дошёл, — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 34 матча.