Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Северстали» ответил на вопрос, планирует ли клуб совершить обмены до дедлайна

Директор «Северстали» ответил на вопрос, планирует ли клуб совершить обмены до дедлайна
Комментарии

Директор «Северстали» Николай Канаков ответил на вопрос, планирует ли клуб совершить обмены до дедлайна 27 декабря.

— Планирует ли «Северсталь» какие-либо обмены до дедлайна?
— Переходы до дедлайна — это право любого клуба. Время ещё есть, поэтому возможны и переходы, — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 34 матча.

Ранее Канаков прокомментировал слухи о предложении «Авангарда» в 200 млн рублей за двух игроков — Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Северстали» прокомментировали слухи о предложении «Авангарда» в 200 млн за двух игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android