Директор «Северстали» ответил на вопрос, планирует ли клуб совершить обмены до дедлайна

Директор «Северстали» Николай Канаков ответил на вопрос, планирует ли клуб совершить обмены до дедлайна 27 декабря.

— Планирует ли «Северсталь» какие-либо обмены до дедлайна?

— Переходы до дедлайна — это право любого клуба. Время ещё есть, поэтому возможны и переходы, — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 34 матча.

Ранее Канаков прокомментировал слухи о предложении «Авангарда» в 200 млн рублей за двух игроков — Кирилла Пилипенко и Данила Аймурзина.