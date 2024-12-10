Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о приходе Николая Коваленко после обмена с «Колорадо»

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал обмен «Колорадо Эвеланш», после которого стан калифорнийского клуба пополнили российские хоккеисты Николай Коваленко и Александр Георгиев. В обратном направлении проследовал голкипер Маккензи Блэквуд.

«Когда кто-то звонит вам с предложением, от которого вы не можете отказаться, и это поможет вам продолжить развитие и подготовиться к будущему, вам приходится его принимать.

Нам очень нравится Коваленко. Мы вели переговоры о нём с «Колорадо» в прошлом году. Он конкурентоспособный игрок, играющий на обеих сторонах площадки. Мы надеемся, что сможем расти вместе с ним. Поговорив с нашими скаутами и ребятами из Колорадо, я думаю, что ему комфортно играть на любом из флангов», — приводит слова Грира NBC Sports.