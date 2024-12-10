«Локомотив» заключил пробный контракт с защитником Богданом Киселевичем. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 34-летний Киселевич за «Нефтехимик» провёл 25 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 789 матчей, в которых забросил 34 шайбы и отдал 167 результативных передач, набрав в общей сложности 201 очко. Показатель полезности за карьеру хоккеиста составляет «+100».

Напомним, «Локомотив» с 58 очками после 36 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.