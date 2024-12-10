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«В России Овечкина не поняли бы». Лихачёв — о выпитом Александром пиве на игре НБА

«В России Овечкина не поняли бы». Лихачёв — о выпитом Александром пиве на игре НБА
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Нападающий «Куньлуня» Ярослав Лихачёв прокомментировал подготовку капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к сезону и оценил тот факт, что форвард столичного клуба посетил матч НБА, где выпил пива.

«Я приятно удивлён, что Овечкин в свои годы здорово и грамотно подходит к сезону. Он показывает сейчас такой же результат, что и 10 или 15 лет назад. Никак не изменился, выходит на каждый матч с желанием. Это дорого стоит — отдаваться полностью игре в таком возрасте.

Как мне эпизод с пивом на баскетболе? Этот человек — легенда, он может себе позволить пива. Думаю, если бы он в России так сделал, то ничего не было бы в этом такого, хотя, возможно, из-за менталитета бы не поняли», — цитирует Лихачёва Legalbet.

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