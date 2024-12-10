«Смогут ли «Реал» и «Барса» играть в болоте?» Роман Ротенберг — о «СКА Арене»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил готовность «СКА-Арены» к Кубку Первого канала. Турнир начнётся 12 декабря в Санкт-Петербурге. Эти матчи станут первыми на «СКА-Арене» в нынешнем сезоне.

«С учётом изменений по спортивным деталям — борта, лёд, воздух — мы увидим хоккей намного лучшего качества не только для сборной России, но и для соперников. Будет техничный хоккей: гладкий лёд, культура паса, больше бросков.

Знаете, есть выражение: «Можно ли играть в футбол в болоте?» Сможет ли это сделать лучший в России футбольный клуб «Зенит» или «Реал» с «Барселоной»? Сможет ли «Реал» играть в болоте? В техничный футбол — не смогут», – сказал Ротенберг.