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Роман Ротенберг: сборная СССР по хоккею — лучшая за все времена, канадцы взяли от неё всё

Роман Ротенберг: сборная СССР по хоккею — лучшая за все времена, канадцы взяли от неё всё
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг назвал сборную СССР лучшей за все времена и заявил, что канадская сборная многое переняла у советских хоккеистов и тренеров.

«Россия всегда будет отталкиваться от своей игры. В моём понимании, сборная СССР — лучшая в мире за все времена. Всё, что взяли канадцы, при всём уважении к их тренерам, они взяли от сборной СССР. Это — неоспоримый факт. Мы должны идти вперёд и доказывать своей игрой, что вновь будем лучшей сборной в мире. Такая у нас цель», — сказал Ротенберг.

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдут матчи Кубка Первого канала. В турнире примут участие четыре команды: «Россия 25», сборная Казахстана, Беларуси и сборная мира, составленная из легионеров КХЛ.

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