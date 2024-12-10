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Плющев — о КХЛ: крайне средний уровень хоккея и конкуренции в лиге

Плющев — о КХЛ: крайне средний уровень хоккея и конкуренции в лиге
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев завил, что уровень хоккея в Континентальной хоккейной лиге находится на среднем уровне, а конкуренция очень слабая. Эксперт раскритиковал реформы, которые предпринимаются в КХЛ.

«В КХЛ крайне средний уровень хоккея и, как следствие, конкуренции. Очень много счетов 2:1 или 2:0, оборонительной игры или игры по рельсам. Не раз говорил о том, что нас ждут жёсткие времена — когда вернёмся на мировую арену. И увидим, как мы поработали в своем хоккейном хозяйстве.

-Факт в том, что плей-офф КХЛ мы могли запускать уже с начала октября — после десяти матчей, а не 68. Именно в это время кубковые восьмёрки в обеих конференциях, по сути, определились. Причём они на удивление стабильны на протяжении всех последних лет — на Западе практически без перемен, на Востоке меняются одна-две команды. По сути, этот застой — приговор всем нашим «реформам», потолкам и полам. Ничего не изменилось! За исключением качества хоккея, которое, поверьте, лучше не становится», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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