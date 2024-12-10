Кросби рассказал об особенности совместных тренировок с Маккинноном в межсезонье

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал о совместных тренировках с форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном. Форварды всегда играют друг против друга в тренировочных матчах. Хоккеисты выйдут вместе за сборную Канады на грядущем Турнире четырёх наций.

«Вот как это работает. Я просто думаю, что это хорошо для меня, если учесть, насколько он быстр и мастерски выполняет всё, что делает. Выходить играть против кого-то вроде него каждый день — здорово для меня.

В детстве я слышал о молодом таланте Нейте, который был родом из моего городка. Потом он начал заниматься с наставником, с которым я сотрудничаю много лет. Вот так я с ним и познакомился, а потом мы стали вместе тренироваться», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.