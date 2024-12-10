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В «Сан-Хосе» заявили, что обмен Георгиева поможет Аскарову адаптироваться в команде

В «Сан-Хосе» заявили, что обмен Георгиева поможет Аскарову адаптироваться в команде
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир заявил, что обмен вратаря Александра Георгиева из «Колорадо» поможет его соотечественнику голкиперу Ярославу Аскарову адаптироваться в команде. Аскаров провёл лишь два матча за «Шаркс» и успешно выступает в фарм-клубе в АХЛ.

«Этот обмен даст немного больше времени Аскарову, чтобы адаптироваться и продолжать своё развитие как вратаря. Что касается Джорджи, то я работал с ним ещё в Нью-Йорке. Он проверенный парень для плей-офф, и выиграл много матчей в этой лиге.

Для Георгиева это возможность вернуть свою игру в менее напряжённой обстановке. Посмотрим, что произойдёт в течение следующих нескольких месяцев», — цитирует Грира пресс-служба клуба.

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