Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Daily Faceoff рассказал, почему «Колорадо» оказался выгоден обмен Георгиева и Коваленко

Daily Faceoff рассказал, почему «Колорадо» оказался выгоден обмен Георгиева и Коваленко
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Daily Faceoff Энтони Трюдо высоко оценил обмен вратаря Александра Георгиева для «Колорадо». Россиянин отправился в «Сан-Хосе» в обмен на голкипера Маккензи Блэквуда. В том же направлении последовал ещё один россиянин — Николай Коваленко, а также два драфт-пика, во втором и пятом раундах.

«То, что «Эвеланш» так рано обновили всю вратарскую бригаду, стало небольшим сюрпризом, но бывший стартовый голкипер Александр Георгиев заставил их это сделать. План состоял в том, чтобы посмотреть, сможет ли Георгиев найти своё место рядом с более опытным напарником Уэджвудом. Но всё быстро пошло наперекосяк, когда «Баффало» разгромили россиянина, забив четыре гола в первом периоде, что вынудило Уэджвуда выйти на незапланированный дебют 3 декабря. Найти вратаря стартового калибра на рынке было сложно, поэтому приобретение Блэквуда уже кажется крупным успехом для «Колорадо».

Самый большой плюс Блэквуда — его мобильность при передвижении в воротах, которая должна быть особенно полезна для «Эвеланш», чей стиль «бей-беги» может сделать их уязвимым для контратак соперника.

Николай Коваленко не ожидал, что станет объектом обмена столь рано в своём дебютном сезоне в НХЛ, но такая мечтающая о Кубке Стэнли команда, как «Колорадо», не будет беспокоиться о расставании с нестабильным в своей игре 25-летним хоккеистом или о выборе во втором раунде.

«Эвеланш» получили лучшего игрока, доступного для удовлетворения их самой большой потребности. Трудно ожидать большего от обмена, тем более — в начале сезона», — цитирует Трюдо Daily Faceoff.

Материалы по теме
Громкий обмен в НХЛ! «Колорадо» избавился от русских вратаря и нападающего
Громкий обмен в НХЛ! «Колорадо» избавился от русских вратаря и нападающего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android