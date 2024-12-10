Daily Faceoff рассказал, почему «Колорадо» оказался выгоден обмен Георгиева и Коваленко

Журналист Daily Faceoff Энтони Трюдо высоко оценил обмен вратаря Александра Георгиева для «Колорадо». Россиянин отправился в «Сан-Хосе» в обмен на голкипера Маккензи Блэквуда. В том же направлении последовал ещё один россиянин — Николай Коваленко, а также два драфт-пика, во втором и пятом раундах.

«То, что «Эвеланш» так рано обновили всю вратарскую бригаду, стало небольшим сюрпризом, но бывший стартовый голкипер Александр Георгиев заставил их это сделать. План состоял в том, чтобы посмотреть, сможет ли Георгиев найти своё место рядом с более опытным напарником Уэджвудом. Но всё быстро пошло наперекосяк, когда «Баффало» разгромили россиянина, забив четыре гола в первом периоде, что вынудило Уэджвуда выйти на незапланированный дебют 3 декабря. Найти вратаря стартового калибра на рынке было сложно, поэтому приобретение Блэквуда уже кажется крупным успехом для «Колорадо».

Самый большой плюс Блэквуда — его мобильность при передвижении в воротах, которая должна быть особенно полезна для «Эвеланш», чей стиль «бей-беги» может сделать их уязвимым для контратак соперника.

Николай Коваленко не ожидал, что станет объектом обмена столь рано в своём дебютном сезоне в НХЛ, но такая мечтающая о Кубке Стэнли команда, как «Колорадо», не будет беспокоиться о расставании с нестабильным в своей игре 25-летним хоккеистом или о выборе во втором раунде.

«Эвеланш» получили лучшего игрока, доступного для удовлетворения их самой большой потребности. Трудно ожидать большего от обмена, тем более — в начале сезона», — цитирует Трюдо Daily Faceoff.