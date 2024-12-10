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«Сочи» отправил в аренду в «Нефтехимик» защитника Фёдора Крощинского

«Сочи» отправил в аренду в «Нефтехимик» защитника Фёдора Крощинского
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Хоккейные клубы «Сочи» и «Нефтехимик» заключили договор, согласно которому в Нижнекамске на правах аренды продолжит карьеру защитник Фёдор Крощинский. Срок действия договора — до 31 мая 2025 года.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок обороны принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, очков не набрал.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Крощинский провёл 128 матчей, в которых набрал 12 очков — забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «-15». Игрок обороны всю карьеру в КХЛ провёл в составе сочинского клуба. В ВХЛ на счету защитника 30 матчей и 2 (0+2) очка.

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