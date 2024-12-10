Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать». Панарин о свисте фанатов «Рейнджерс»

«Должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать». Панарин о свисте фанатов «Рейнджерс»
Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свист болельщиков в адрес игроков команды после очередного домашнего поражения в матче с «Чикаго» (1:2). «Синерубашечники» проиграли восемь матчей из 15 на домашнем стадионе в Нью-Йорке.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Холл) – 08:10     1:1 Кайлли (Кэррик) – 19:17 (sh)     1:2 Холл (Бедард, Дикинсон) – 26:16    

«Мы чувствуем себя не очень хорошо по этому поводу. Реакция фанатов была лучше на прошлой встрече, когда мы пытались отыграться, а болельщики гнали нас вперёд. Но мы должны выступать лучше, чтобы больше этого не слышать», — цитирует Панарина пресс-служба американского клуба.

«Рейнджерс» находятся на восьмой строчке в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Мы должны забивать, говорил это уже 100 раз». Панарин о поражении «Рейнджерс» от «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android