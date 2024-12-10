«Должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать». Панарин о свисте фанатов «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свист болельщиков в адрес игроков команды после очередного домашнего поражения в матче с «Чикаго» (1:2). «Синерубашечники» проиграли восемь матчей из 15 на домашнем стадионе в Нью-Йорке.

«Мы чувствуем себя не очень хорошо по этому поводу. Реакция фанатов была лучше на прошлой встрече, когда мы пытались отыграться, а болельщики гнали нас вперёд. Но мы должны выступать лучше, чтобы больше этого не слышать», — цитирует Панарина пресс-служба американского клуба.

«Рейнджерс» находятся на восьмой строчке в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.