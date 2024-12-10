«Должны играть лучше, чтобы больше этого не слышать». Панарин о свисте фанатов «Рейнджерс»
Поделиться
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свист болельщиков в адрес игроков команды после очередного домашнего поражения в матче с «Чикаго» (1:2). «Синерубашечники» проиграли восемь матчей из 15 на домашнем стадионе в Нью-Йорке.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бертуцци (Холл) – 08:10 1:1 Кайлли (Кэррик) – 19:17 (sh) 1:2 Холл (Бедард, Дикинсон) – 26:16
«Мы чувствуем себя не очень хорошо по этому поводу. Реакция фанатов была лучше на прошлой встрече, когда мы пытались отыграться, а болельщики гнали нас вперёд. Но мы должны выступать лучше, чтобы больше этого не слышать», — цитирует Панарина пресс-служба американского клуба.
«Рейнджерс» находятся на восьмой строчке в таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2024
-
20:25
-
19:50
-
19:20
-
18:50
-
18:15
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:38
-
15:22
-
15:15
-
15:00
-
14:39
-
14:33
-
14:14
-
13:55
-
13:47
-
13:28
-
13:12
-
13:00
-
12:40
-
12:21
-
12:05
-
12:02
-
11:46
-
11:30
-
11:13
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:09
-
09:55