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Плющев: КХЛ нужны глубокие реформы, а не имитация и слепое копирование НХЛ

Плющев: КХЛ нужны глубокие реформы, а не имитация и слепое копирование НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что Континентальная хоккейная лига нуждается в реальных рефорвам и предложил увеличить продолжительность предсезонной подготовки, где тренерский штаб команды закладывает фундамент для выступления игроков в сезоне.

«Нужны не имитация, не слепое копирование НХЛ, а глубокие реформы. В первую очередь нужно возвращать значимость профессии главного тренера. Уберите энхаэловскую уравниловку предсезонного периода, когда тренеров ограничили 40 днями на подготовку и расписали каждый шаг. Именно в летнем подготовительном процессе, в работе с молодёжью — корни великой школы отечественного хоккея, и игровой, и тренерской.

Это только одна из реальных, а не мифических реформ. Каждую из них надо обсуждать с хоккейными профессионалами. А не втихаря штамповать то, что работает в НХЛ, но только мешает в наших условиях», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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