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Вратарь «Металлурга» Набоков поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала

Вратарь «Металлурга» Набоков поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала в составе сборной «Россия 25».

«Рад оказаться в сборной, рад шансу сыграть на Кубке Первого канала. Мы уже приступили к тренировкам, отлично позанимались на льду. Эмоции — крутые, очень приятно готовиться к турниру. На нас лежит большая ответственность. Все соперники по турниру — серьёзные.

Прекрасно знаем, как здорово могут играть Беларусь и Казахстан. А в команде легионеров собраны очень сильные иностранцы, лидеры своих клубов. Нужно стараться, чтобы обыграть всех. Ведь у сборной России одна задача: победы во всех матчах, первое место на домашнем турнире», — цитирует Набокова пресс-служба ФХР.

21-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл 27 матчей, в которых одержал 11 побед с 92,5% отражённого броска и с коэффициентом надёжности 2,24. Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

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