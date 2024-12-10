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Ротенберг — об игре со сборной мира КХЛ: можем посмотреть финал Кубка Стэнли 1994 года

Ротенберг — об игре со сборной мира КХЛ: можем посмотреть финал Кубка Стэнли 1994 года
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что перед игрой со сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала будет просматривать финальные матчи Кубка Стэнли 1994 года, где «Рейнджерс» обыграли «Ванкувер» в семи матчах. Команду из Нью-Йорка тренировал Майк Кинэн, возглавляющий сборную легионеров КХЛ на Кубке Первого канала.

«Мы ещё не знаем состава этой команды и её тактики. Но мы знаем тактику Майка Кинэна, можем посмотреть финал Кубка Стэнли 1994 года и какие-то вещи оттуда подглядеть. Но не факт, что сборная мира сыграет, как «Рейнджерс» в 1994 году или как «Магнитка» в финале Кубка Гагарина, когда её возглавлял Кинэн. Мы примерно понимаем, как будет выступать эта команда. И мы очень рады, что у нас будет такой соперник с настолько сильным тренерским штабом. Мы ценим и уважаем великого тренера Майка Кинэна, который выигрывал матчи со сборной СССР, участвовал в Суперсериях и Кубке Канады, выиграл Кубок Стэнли и Кубок Гагарина», — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдут матчи Кубка Первого канала. В турнире примут участие четыре команды: «Россия 25», сборная Казахстана, Беларуси и сборная мира, составленная из легионеров КХЛ.

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