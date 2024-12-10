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Стали известны сочетания звеньев сборной «России 25» на тренировке перед КПК

Стали известны сочетания звеньев сборной «России 25» на тренировке перед КПК
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Сборная «России 25» провела первую тренировку перед Кубком Первого канала. На льду «СКА Арены» команда занималась в следующих сочетаниях.

ГРУППА 1:

Вратари: Илья Набоков, Артемий Плешков, Владислав Подъяпольский.

Защитники: Александр Никишин — Данила Галенюк, Илья Карпухин — Александр Елесин, Арсений Коромыслов — Богдан Конюшков, Никита Смирнов — Дмитрий Симашев.

Нападающие: Василий Глотов — Евгений Кузнецов — Сергей Плотников, Арсений Грицюк — Михаил Григоренко — Марат Хайруллин, Виталий Абрамов — Илья Сафонов — Максим Соркин, Михаил Котляревский — Руслан Исхаков — Прохор Полтапов.

ГРУППА 2:

Вратарь: Артемий Плешков.

Защитники: Михаил Гуляев, Тимур Кол, Магомед Шараканов.

Нападающие: Никита Коростелёв, Григорий Кузьмин, Иван Демидов, Николай Поляков.

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдут матчи Кубка Первого канала. В турнире примут участие четыре команды: «Россия 25», сборная Казахстана, сборная Беларуси и сборная мира, составленная из легионеров КХЛ. Первый матч российская команда проведёт со сборной мира КХЛ, составленной из легионеров лиги. Матч пройдёт 12 декабря и начнётся в 18:30 мск.

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