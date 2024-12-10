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Защитник «Миннесоты» назвал качество, которое делает Капризова особенным игроком

Защитник «Миннесоты» назвал качество, которое делает Капризова особенным игроком
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Защитник «Миннесоты Уайлд» Зак Богосян отметил качество в игре российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова, которое делает его особенным игроком.

«У таких ребят, как Капризов, есть свой «икс фактор». Я думаю, что Кирилла делает таким впечатляющим то, как упорно он борется за шайбу. Он выигрывает много единоборств, и вы должны понимать, что он играет каждый вечер против пары лучших защитников другой команды, которые пытаются его остановить, и, как правило, против более оборонительных нападающих, которые пытаются его остановить. Впечатляет то, как он может создать моменты в нападении против парней, которые настроены на оборону», — цитирует Богосяна The Athletic.

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