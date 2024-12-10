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Главный тренер «Миннесоты» рассказал, почему Кирилл Капризов является командным игроком

Главный тренер «Миннесоты» рассказал, почему Кирилл Капризов является командным игроком
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс заявил, что российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов является командным игроком и всегда много общается с другими хоккеистами вне льда.

«Он действительно приземлённый хоккеист. Он звёздный игрок, боец, но он командный парень. Он вовлечён в общение со всеми игроками команды. Вы можете сказать, что его товарищи по команде любят его, потому что он относится ко всем правильно. Он вместе с командой на выезде, когда ребята идут на ужин или куда-нибудь провести свой выходной. Он вписывается в общую картину. Это действительно объединяет команду, когда у вас есть такой звёздный игрок, который просто является одним из парней. За пределами льда он просто один из парней в этой команде.

Он может вести звено за собой с любыми партнёрами. Ему не нужен кто-то, кто принесёт ему шайбу. Он может играть с Цуккарелло, Болди или Эрриксоном Эком. Затем я могу выпустить его на лёд с Росси или Хуснутдиновым и Шором, потому что он принимает участие во всех аспектах игры. Он может прессинговать и играть в зоне атаки, может убегать в контратаки, может забивать голы у ворот. Так что ему не нужен определённый стиль игрока, с которым он может продуктивно играть. Он может играть в любых ситуациях и делать это стабильно хорошо», — цитирует Хайнса The Athletic.

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