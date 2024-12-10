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Желающему вступить в НХЛ новому клубу потребуется заплатить взнос в $ 2 млрд — TSN

Желающему вступить в НХЛ новому клубу потребуется заплатить взнос в $ 2 млрд — TSN
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Во Флориде прошло собрание руководителей клубов НХЛ. Новым клубом в лиге может стать команда из Атланты. Как сообщает инсайдер Даррен Дреген, группа заинтересованных лиц обсуждала на собрании возможность вступления в НХЛ клуба из Атланты.

Журналист Крис Джонстон сообщает, что на встрече обсуждалась сумма вступительных взносов в районе $ 2 млрд.

На данный момент в НХЛ выступают 32 клуба. «Вегас Голден Найтс», который вступил в НХЛ в 2017 году, заплатил $ 500 млн в качестве взноса. «Сиэтл Кракен», который играет в НХЛ с 2021 года, выплатил $ 650 млн в качестве взноса. Напомним, ранее в Атланте выступал клуб НХЛ «Атланта Трэшерз», в котором начинал свою карьеру Илья Ковальчук.

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