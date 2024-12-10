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Следующее повышение потолка зарплат в НХЛ будет более чем на 5% — Фридман

Следующее повышение потолка зарплат в НХЛ будет более чем на 5% — Фридман
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Коммиссионер лиги Гэри Беттмэн заявил, что с профсоюзом хоккеистов НХЛ проведутся переговоры о повышении потолка зарплат более чем на 5%. Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман, стороны намерены начать обсуждение по новому коллективному договору в феврале 2025 года. Срок действия нынешнего соглашения истекает в сентябре 2026 года.

Сообщается, что НХЛ и Ассоциация игроков обсудят повышение потолка зарплат до $ 95-97 млн. Текущий размер потолка — $ 88 млн.

Ранее сообщалось, что желающему вступить в НХЛ клубу придётся заплатить взнос в размере $ 2 млрд. Возможным местом дислокации нового клуба НХЛ станет Атланта.

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