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Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук отреагировал на слухи о возможном переходе в «Рейнджерс»

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук отреагировал на слухи о возможном переходе в «Рейнджерс»
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Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук оценил данные о возможном переходе в «Рейнджерс». Ранее появились слухи, которые гласили, что руководство клуба из Нью-Йорка пытается переманить американского форварда к себе в команду.

«Я не могу контролировать слухи, хотя меня это не особо беспокоит, потому что это неправда. Руководство команды поддерживает всех наших игроков. Наш генеральный менеджер позвонил мне и был расстроен информацией о моём возможном уходе. До его звонка я даже и не знал об этом. Мы обсудили это, и я дал понять, что эти слухи — ложные», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Действующий контракт Ткачука с «Оттавой» с зарплатой в $ 8,2 млн в год рассчитан до конца сезона-2027/2028.

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