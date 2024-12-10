Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко дебютирует в сезоне в ближайшем матче с «Сент-Луисом»

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко дебютирует в сезоне в ближайшем матче с «Сент-Луисом». 29-летний голкипер получил травму в матче первого раунда плей-офф с «Нэшвиллом» и больше на лёд не выходил.

Встреча с «Сент-Луисом» пройдёт в ночь на 11 декабря и начнётся в 6:00 мск.

В прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли Демко провёл один матч в серии с «Нэшвилл Предаторз», в котором отразил 20 из 22 бросков и помог своей команде одержать победу со счётом 4:2. В прошлом регулярном чемпионате на счету голкипера 51 встреча, 35 побед и пять «сухих» матчей. Незадолго до старта плей-офф он пропустил 14 игр из-за травмы колена.