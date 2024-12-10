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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» Кевин Шаттенкирк завершил карьеру

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй» Кевин Шаттенкирк завершил карьеру
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Защитник клубов НХЛ Кевин Шаттенкирк завершил карьеру в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Игрок обороны пытался трудоустроиться в НХЛ перед началом сезона-2024/2025, но так и не нашёл подходящих вариантов.

Минувший сезон хоккеист провёл в «Бостоне» и за 61 матч набрал 24 очка. Ему удалось сделать 18 голевых передач и забросить шесть шайб. По последнему однолетнему контракту с «Брюинз» Шаттенкирк заработал $ 1,05 млн.

Всего в лиге американец провел 952 матча в регулярках и набрал 484 (103+381) очка при общем показателе полезности «-29». В 2020 году хоккеист стал чемпионом Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй».

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