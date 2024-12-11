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Матвей Мичков впервые в карьере набрал очки в пяти матчах кряду в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, отличившийся голевой передачей во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», впервые в карьере набрал очки в пяти матчах НХЛ подряд.

Напомним, встреча проходит в эти минуты в американском Коламбусе на арене «Нейшнвайд-Арена». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей.

Отметим, Мичков лидирует среди новичков НХЛ по количеству голов (11), общему количеству набранных очков (24), а также делит первое место в НХЛ с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем по количеству голов в овертайме за 25 матчей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мичков принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 15 результативных передач.

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