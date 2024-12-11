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Матвей Мичков впервые в карьере набрал очки в пяти матчах кряду в НХЛ

Матвей Мичков впервые в карьере набрал очки в пяти матчах кряду в НХЛ
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Российский хоккеист, нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, отличившийся голевой передачей во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», впервые в карьере набрал очки в пяти матчах НХЛ подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2-й период
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 04:37     0:2 Типпетт (Драйсдейл, Фрост) – 10:56     0:3 Конечны (Бринк, Мичков) – 26:11 (pp)     1:3    

Напомним, встреча проходит в эти минуты в американском Коламбусе на арене «Нейшнвайд-Арена». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей.

Отметим, Мичков лидирует среди новичков НХЛ по количеству голов (11), общему количеству набранных очков (24), а также делит первое место в НХЛ с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем по количеству голов в овертайме за 25 матчей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Мичков принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 15 результативных передач.

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