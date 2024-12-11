Второй голкипер «Питтсбурга» получил шайбой в лицо, сидя на скамейке в матче с «Колорадо»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения второго периода гости впереди со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31 0:2 Рантанен (Макар) – 18:22 0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46 1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21 2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53 2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23 2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21 2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08
Ворота хозяев в этом матче защищает канадский голкипер Тристан Джарри, тогда как американец Алекс Неделькович исполняет роль бэкапа. В одном из игровых моментов находившийся на скамейке 28-летний Неделькович получил повреждение лица.
Шайба вылетела на скамейку и угодила американскому вратарю в голову. Получив повреждение, Алекс был вынужден отправиться в подтрибунное помещение, а когда он вернулся на скамейку, то стало очевидно, что на его лице появились заметные ссадины после попадания.
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