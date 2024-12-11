Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Второй голкипер «Питтсбурга» получил шайбой в лицо, сидя на скамейке в матче с «Колорадо»

Второй голкипер «Питтсбурга» получил шайбой в лицо, сидя на скамейке в матче с «Колорадо»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения второго периода гости впереди со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31     0:2 Рантанен (Макар) – 18:22     0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46     1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21     2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53     2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23     2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21     2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08    

Ворота хозяев в этом матче защищает канадский голкипер Тристан Джарри, тогда как американец Алекс Неделькович исполняет роль бэкапа. В одном из игровых моментов находившийся на скамейке 28-летний Неделькович получил повреждение лица.

Шайба вылетела на скамейку и угодила американскому вратарю в голову. Получив повреждение, Алекс был вынужден отправиться в подтрибунное помещение, а когда он вернулся на скамейку, то стало очевидно, что на его лице появились заметные ссадины после попадания.

ВИДЕО

Материалы по теме
«Питтсбург» продлил контракт с голкипером Недельковичем на общую сумму в $ 5 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android