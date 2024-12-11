Второй голкипер «Питтсбурга» получил шайбой в лицо, сидя на скамейке в матче с «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения второго периода гости впереди со счётом 3:2.

Ворота хозяев в этом матче защищает канадский голкипер Тристан Джарри, тогда как американец Алекс Неделькович исполняет роль бэкапа. В одном из игровых моментов находившийся на скамейке 28-летний Неделькович получил повреждение лица.

Шайба вылетела на скамейку и угодила американскому вратарю в голову. Получив повреждение, Алекс был вынужден отправиться в подтрибунное помещение, а когда он вернулся на скамейку, то стало очевидно, что на его лице появились заметные ссадины после попадания.

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