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Коламбус Блю Джекетс — Филадельфия Флайерз, результат матча 11 ноября 2024, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ

Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус»
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В ночь с 10 на 11 декабря в американском Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 04:37     0:2 Типпетт (Драйсдейл, Фрост) – 10:56     0:3 Конечны (Бринк, Мичков) – 26:11 (pp)     1:3 Веренски (Марченко) – 36:56 (pp)     1:4 Конечны (Фараби, Силер) – 39:00     1:5 Фрост (Мичков) – 41:55     2:5 Монахан (Фаббро, Джонсон) – 51:42     3:5 Джонсон (Сиверсон, ван Римсдайк) – 59:23    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Кейтс, Трэвис Конечны (дубль), Оуэн Типпетт и Морган Фрост (1+1). Российский нападающий гостей Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами.

В составе хозяев голы забивали Зак Веренски, ассистировал которому россиянин Кирилл Марченко, Дэймон Сиверсон и Шон Монахан (1+1). Другие российские игроки Иван Проворов и Дмитрий Воронков голевыми действиями не отметились. Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» встретится дома с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря. «Филадельфия» сыграет на своём льду с «Детройт Ред Уингз» также 13 декабря.

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