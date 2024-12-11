Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус»

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В ночь с 10 на 11 декабря в американском Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Кейтс, Трэвис Конечны (дубль), Оуэн Типпетт и Морган Фрост (1+1). Российский нападающий гостей Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами.

В составе хозяев голы забивали Зак Веренски, ассистировал которому россиянин Кирилл Марченко, Дэймон Сиверсон и Шон Монахан (1+1). Другие российские игроки Иван Проворов и Дмитрий Воронков голевыми действиями не отметились. Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» встретится дома с «Вашингтон Кэпиталз» 13 декабря. «Филадельфия» сыграет на своём льду с «Детройт Ред Уингз» также 13 декабря.

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