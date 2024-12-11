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«Колорадо» обыграл «Питтсбург». Маккиннон и Рантанен набрали 10 очков, у Ничушкина — гол

В ночь с 10 на 11 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей голами отметились Микко Рантанен (3+2), Арттури Лехконен, Натан Маккиннон (1+4) и российский нападающий Валерий Ничушкин.

В составе хозяев голы забивали Коди Гласс и Майкл Бантинг. Голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Питтсбург» встретится в гостях с «Монреаль Канадиенс» 13 декабря. «Колорадо» сыграет на своём льду с «Ютой» также 13 декабря.

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