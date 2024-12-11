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Дуэт Маккиннона и Рантанена установил необычный рекорд в истории франшизы «Колорадо»

Дуэт Маккиннона и Рантанена установил необычный рекорд в истории франшизы «Колорадо»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе третьего периода гости впереди со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31     0:2 Рантанен (Макар) – 18:22     0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46     1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21     2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53     2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23     2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21     2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Натан Маккиннон, которому ассистировал Микко Рантанен. Канадец и финн вместе в 362-й раз приняли участие в голевой комбинации «Колорадо», что теперь является новым клубным рекордом.

Маккиннон и Рантанен превзошли достижение Антона и Петера Штястны, которые организовали 361 гол, выступая за американский клуб. Теперь Натан и Микко являются лучшим дуэтом в клубной истории по показателю того, сколько раз они одновременно отмечались в протоколе матчей НХЛ в одной голевой комбинации.

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