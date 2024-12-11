Дуэт Маккиннона и Рантанена установил необычный рекорд в истории франшизы «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе третьего периода гости впереди со счётом 4:2.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Натан Маккиннон, которому ассистировал Микко Рантанен. Канадец и финн вместе в 362-й раз приняли участие в голевой комбинации «Колорадо», что теперь является новым клубным рекордом.

Маккиннон и Рантанен превзошли достижение Антона и Петера Штястны, которые организовали 361 гол, выступая за американский клуб. Теперь Натан и Микко являются лучшим дуэтом в клубной истории по показателю того, сколько раз они одновременно отмечались в протоколе матчей НХЛ в одной голевой комбинации.