«Каролина» победила «Сан-Хосе». У Петра Кочеткова 21 сейв, Мартин Нечас набрал одно очко
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В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гостисбер (Каррье, Рослович) – 04:26 1:1 Канин (Селебрини, Сеси) – 18:51 1:2 Канин (Эклунд) – 31:44 2:2 Бёрнс (Ахо, Нечас) – 44:11 3:2 Чатфилд – 57:21
Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил 21 из 23 бросков в свтор своих ворот (91,3%). Результативным пасом отметился один из лидеров гонки бомбардиров НХЛ чешский нападающий Мартин Нечас.
«Харрикейнз» набрали 37 очков в 28 матчах и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
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