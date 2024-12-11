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Каролина Харрикейнз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 11 декабря 2024, счет 3:2, НХЛ 2024-2025

«Каролина» победила «Сан-Хосе». У Петра Кочеткова 21 сейв, Мартин Нечас набрал одно очко
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В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гостисбер (Каррье, Рослович) – 04:26     1:1 Канин (Селебрини, Сеси) – 18:51     1:2 Канин (Эклунд) – 31:44     2:2 Бёрнс (Ахо, Нечас) – 44:11     3:2 Чатфилд – 57:21    

Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил 21 из 23 бросков в свтор своих ворот (91,3%). Результативным пасом отметился один из лидеров гонки бомбардиров НХЛ чешский нападающий Мартин Нечас.

«Харрикейнз» набрали 37 очков в 28 матчах и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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