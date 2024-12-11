«Каролина» победила «Сан-Хосе». У Петра Кочеткова 21 сейв, Мартин Нечас набрал одно очко

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 3:2.

Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который отразил 21 из 23 бросков в свтор своих ворот (91,3%). Результативным пасом отметился один из лидеров гонки бомбардиров НХЛ чешский нападающий Мартин Нечас.

«Харрикейнз» набрали 37 очков в 28 матчах и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.