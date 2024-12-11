Гол Остона Мэттьюса в овертайме принёс «Торонто» победу над «Нью-Джерси»

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.