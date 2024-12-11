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Нью-Джерси Дэвилз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 11 декабря 2024, счет 1:2 OT, НХЛ 2024-2025

Гол Остона Мэттьюса в овертайме принёс «Торонто» победу над «Нью-Джерси»
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В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палат (Братт) – 27:16     1:1 Хольмберг (Дьюар, Танев) – 50:42 (sh)     1:2 Мэттьюс – 62:51    
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