Гол Остона Мэттьюса в овертайме принёс «Торонто» победу над «Нью-Джерси»
Поделиться
В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
06:04
-
05:57
-
05:49
-
05:42
-
05:38
-
05:29
-
05:27
-
05:06
-
04:21
-
03:44
- 10 декабря 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
22:55
-
22:35
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:50
-
20:25
-
19:50
-
19:20
-
18:50
-
18:15
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:38
-
15:22
-
15:15
-
15:00
-
14:39