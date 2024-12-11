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Нью-Йорк Айлендерс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 11 декабря 2024, счет 1:3, НХЛ 2024-2025

27 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения от «Лос-Анджелеса»
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В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 13:51     0:2 Фиала (Эдмундсон, Тюркотт) – 23:09     1:2 Ли (Палмьери, Нельсон) – 29:47     1:3 Андерсон (Кемпе) – 59:46    
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