27 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения от «Лос-Анджелеса»

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости одержали победу со счётом 3:1.