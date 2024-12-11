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Шейн Гостисбер вплотную приблизился к клубному рекорду «Каролины» среди защитников

Шейн Гостисбер вплотную приблизился к клубному рекорду «Каролины» среди защитников
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гостисбер (Каррье, Рослович) – 04:26     1:1 Канин (Селебрини, Сеси) – 18:51     1:2 Канин (Эклунд) – 31:44     2:2 Бёрнс (Ахо, Нечас) – 44:11     3:2 Чатфилд – 57:21    

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл защитник «ураганов» Шейн Гостисбер. 31-летний хоккеист продлил серию с набранными очками в домашних встречах до восьми матчей, что является повторением второго результата в клубной истории среди игроков обороны.

Американский защитник повторил достижения Марка Хоу (восемь матчей в сезонах-1979/1980 и 1980/1981), а также Джо Корво (2007/2008). Клубный рекорд среди игроков обороны в сезоне-2020/2021 установил Даги Хэмилтон — девятиматчевая серия с очками на домашнем льду. Таким образом, Гостисбер сегодня вплотную приблизился к клубному рекорду «Каролины» среди защитников.

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