Шейн Гостисбер вплотную приблизился к клубному рекорду «Каролины» среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл защитник «ураганов» Шейн Гостисбер. 31-летний хоккеист продлил серию с набранными очками в домашних встречах до восьми матчей, что является повторением второго результата в клубной истории среди игроков обороны.
Американский защитник повторил достижения Марка Хоу (восемь матчей в сезонах-1979/1980 и 1980/1981), а также Джо Корво (2007/2008). Клубный рекорд среди игроков обороны в сезоне-2020/2021 установил Даги Хэмилтон — девятиматчевая серия с очками на домашнем льду. Таким образом, Гостисбер сегодня вплотную приблизился к клубному рекорду «Каролины» среди защитников.
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