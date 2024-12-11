Маккиннон выполнил 600-ю передачу в НХЛ. Среди действующих игроков лишь двое были быстрее

В ночь с 10 на 11 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей 5 (1+4) очков набрал нападающий Натан Маккиннон. Четвёртая передача в этом матче позволила канадскому форварду добраться до отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа Маккиннону хватило 821 матча, что является третьим результатом среди действующих хоккеистов лиги.
Быстрее до отметки в 600 передач в НХЛ среди продолжающих карьеру игроков добирались только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (616 матчей) и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (704).
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