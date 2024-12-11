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Маккиннон выполнил 600-ю передачу в НХЛ. Среди действующих игроков лишь двое были быстрее

Маккиннон выполнил 600-ю передачу в НХЛ. Среди действующих игроков лишь двое были быстрее
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В ночь с 10 на 11 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31     0:2 Рантанен (Макар) – 18:22     0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46     1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21     2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53     2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23     2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21     2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08    

В составе победителей 5 (1+4) очков набрал нападающий Натан Маккиннон. Четвёртая передача в этом матче позволила канадскому форварду добраться до отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа Маккиннону хватило 821 матча, что является третьим результатом среди действующих хоккеистов лиги.

Быстрее до отметки в 600 передач в НХЛ среди продолжающих карьеру игроков добирались только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (616 матчей) и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (704).

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