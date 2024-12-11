В «Адмирале» объяснили, почему клуб принял решение об обмене голкипера Демченко

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал обмен с минским «Динамо», в результате которого «моряки» получили нападающего Никиту Гуслистова, а белорусский клуб — права на вратаря Василия Демченко.

«Безусловно, мы благодарны Василию за два сезона, которые он провёл в составе «Адмирала». И решение по его обмену было непростым, с заделом на перспективу. У нас было три сильных вратаря. Андрей Мишуров, напомню, находится в стане «моряков» на правах аренды, у Ильи Коновалова контракт на следующий год, а соглашение с Василием заканчивалось в мае.

Правильным для клуба было реализовать права на него сейчас, пока у нас есть на это возможность. Этот шаг «облегчил» нашу зарплатную ведомость и позволил приобрести молодого и перспективного игрока, а также обеспечил задел для будущих трансферов. Повторюсь, совершив обмен, мы действуем на перспективу и не отходим от реальностей текущего сезона и нашего внутреннего бюджета», — приводит комментарий Житкова пресс-служба клуба.