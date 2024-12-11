В матче «Виннипега» и «Бостона» было три драки за смену. Одна из них с участием Задорова

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:1.

На 48-й минуте матча состоялись сразу три драки, в одной из которых принял участие российский защитник «Бостона» Никита Задоров. Сначала форвард «мишек» Трент Фредерик с одного удара отправил на лёд нападающего «Джетс» Давида Густафссона, следом в кулачном противостоянии сошлись форвард «Брюинз» Марк Кастелиц и защитник «реактивщиков» Логан Стэнли, после чего уже Задоров подрался с нападающим «Виннипега» Адамом Лаури.

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