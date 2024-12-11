В матче «Виннипега» и «Бостона» было три драки за смену. Одна из них с участием Задорова
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В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Наместников (Нидеррайтер, Пионк) – 12:09 (pp) 2:0 Шайфли (Коннор, Виларди) – 18:01 3:0 Шайфли (Моррисси) – 27:02 (pp) 3:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 29:13 (pp) 4:1 Коннор (Шайфли) – 41:15 5:1 Виларди (Коннор) – 45:33 6:1 Иафалло (Пионк, Чибриков) – 47:19 (pp) 7:1 Эпплтон (Флёри, Лаури) – 56:16 8:1 Чибриков (Перфетти) – 56:26
На 48-й минуте матча состоялись сразу три драки, в одной из которых принял участие российский защитник «Бостона» Никита Задоров. Сначала форвард «мишек» Трент Фредерик с одного удара отправил на лёд нападающего «Джетс» Давида Густафссона, следом в кулачном противостоянии сошлись форвард «Брюинз» Марк Кастелиц и защитник «реактивщиков» Логан Стэнли, после чего уже Задоров подрался с нападающим «Виннипега» Адамом Лаури.
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