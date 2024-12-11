«Виннипег» забросил «Бостону» восемь шайб. У Наместникова гол, у Чибрикова «гол+пас»

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:1.

Первую шайбу «Виннипега» на 13-й минуте матча забросил российский нападающий Владислав Наместников. В третьем период. 21-летний форвард Никита Чибриков, сыгравший свой второй матч в НХЛ в карьере, отметился результативным пасом на шестой гол в большинстве и сам забросил восьмую шайбу «Джетс» на 57-й минуте.

Защитник «Бостона» Никита Задоров в третьем периоде при счёте 1:6 для своей команды принял участие в драке.

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