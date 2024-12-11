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Виннипег Джетс — Бостон Брюинз, результат матча 11 декабря 2024, счет 8:1, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» забросил «Бостону» восемь шайб. У Наместникова гол, у Чибрикова «гол+пас»
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В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Наместников (Нидеррайтер, Пионк) – 12:09 (pp)     2:0 Шайфли (Коннор, Виларди) – 18:01     3:0 Шайфли (Моррисси) – 27:02 (pp)     3:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 29:13 (pp)     4:1 Коннор (Шайфли) – 41:15     5:1 Виларди (Коннор) – 45:33     6:1 Иафалло (Пионк, Чибриков) – 47:19 (pp)     7:1 Эпплтон (Флёри, Лаури) – 56:16     8:1 Чибриков (Перфетти) – 56:26    

Первую шайбу «Виннипега» на 13-й минуте матча забросил российский нападающий Владислав Наместников. В третьем период. 21-летний форвард Никита Чибриков, сыгравший свой второй матч в НХЛ в карьере, отметился результативным пасом на шестой гол в большинстве и сам забросил восьмую шайбу «Джетс» на 57-й минуте.

Защитник «Бостона» Никита Задоров в третьем периоде при счёте 1:6 для своей команды принял участие в драке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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