Спортивный директор «Адмирала» анонсировал подписание нового голкипера и защитника

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков анонсировал подписание нового голкипера и защитника.

«Сегодня мы подпишем воспитанника системы клуба вратаря Алексея Носкова, который этот сезон провёл в юниорской лиге Канады. И в ближайшее время состав команды пополнит ещё один защитник. Все необходимые договорённости уже достигнуты. Это будет полезное подписание для нашей линии обороны», — приводит комментарий Житкова пресс-служба клуба.

Напомним, ранее Житков также прокомментировал обмен с минским «Динамо», в результате которого «моряки» получили нападающего Никиту Гуслистова, а белорусский клуб — права на вратаря Василия Демченко.