21-летний Никита Чибриков набрал три очка в двух матчах НХЛ за карьеру

21-летний российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков набрал три очка в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ за свою карьеру. В ночь с 10 на 11 декабря мск Никита принял участие в домашней игре «Джетс» с «Бостон Брюинз» (8:1), отметившись в ней заброшенной шайбой и результативной передачей.
Эта игра стала первой в НХЛ для Чибрикова в текущем сезоне и всего второй в карьере. Свой первый матч за «Виннипег» российский нападающий провёл 18 апреля 2024 года на выезде с «Ванкувер Кэнакс» (4:2) и отметился забитым голом, который стал для «Джетс» победным.
С сезона-2023/2024 Чибриков выступает в АХЛ за фарм-клуб «Виннипега» «Манитоба Мус», за который в текущем сезоне провёл 20 матчей и набрал 14 (5+9) очков.
Видео: Главные русские таланты на драфте НХЛ
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