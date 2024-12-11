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21-летний Никита Чибриков набрал три очка в двух матчах НХЛ за карьеру

21-летний Никита Чибриков набрал три очка в двух матчах НХЛ за карьеру
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21-летний российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков набрал три очка в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ за свою карьеру. В ночь с 10 на 11 декабря мск Никита принял участие в домашней игре «Джетс» с «Бостон Брюинз» (8:1), отметившись в ней заброшенной шайбой и результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Наместников (Нидеррайтер, Пионк) – 12:09 (pp)     2:0 Шайфли (Коннор, Виларди) – 18:01     3:0 Шайфли (Моррисси) – 27:02 (pp)     3:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 29:13 (pp)     4:1 Коннор (Шайфли) – 41:15     5:1 Виларди (Коннор) – 45:33     6:1 Иафалло (Пионк, Чибриков) – 47:19 (pp)     7:1 Эпплтон (Флёри, Лаури) – 56:16     8:1 Чибриков (Перфетти) – 56:26    

Эта игра стала первой в НХЛ для Чибрикова в текущем сезоне и всего второй в карьере. Свой первый матч за «Виннипег» российский нападающий провёл 18 апреля 2024 года на выезде с «Ванкувер Кэнакс» (4:2) и отметился забитым голом, который стал для «Джетс» победным.

С сезона-2023/2024 Чибриков выступает в АХЛ за фарм-клуб «Виннипега» «Манитоба Мус», за который в текущем сезоне провёл 20 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

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