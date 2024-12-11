Натан Маккиннон стал третьим игроком в истории «Колорадо», сделавшим 600 передач за клуб

В ночь с 10 на 11 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей 5 (1+4) очков набрал нападающий Натан Маккиннон. Четвёртая передача в этом матче позволила канадскому форварду добраться до отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ. 29-летний Маккиннон стал третьим игроком в истории франшизы «Колорадо», сделавшим 600 передач за клуб.

Клубный рекорд принадлежит Джо Сакику, который выполнил 1016 результативных передач. На втором месте располагается Петер Штястны (668), топ-3 замыкает Маккиннон (600).