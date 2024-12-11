Натан Маккиннон стал третьим игроком в истории «Колорадо», сделавшим 600 передач за клуб
Поделиться
В ночь с 10 на 11 декабря в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31 0:2 Рантанен (Макар) – 18:22 0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46 1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21 2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53 2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23 2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21 2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08
В составе победителей 5 (1+4) очков набрал нападающий Натан Маккиннон. Четвёртая передача в этом матче позволила канадскому форварду добраться до отметки в 600 ассистов за карьеру в НХЛ. 29-летний Маккиннон стал третьим игроком в истории франшизы «Колорадо», сделавшим 600 передач за клуб.
Клубный рекорд принадлежит Джо Сакику, который выполнил 1016 результативных передач. На втором месте располагается Петер Штястны (668), топ-3 замыкает Маккиннон (600).
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
07:20
-
07:10
-
07:01
-
06:54
-
06:50
-
06:27
-
06:22
-
06:04
-
05:57
-
05:49
-
05:42
-
05:38
-
05:29
-
05:27
-
05:06
-
04:21
-
03:44
- 10 декабря 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:15
-
22:55
-
22:35
-
22:10
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:50
-
20:25
-
19:50
-
19:20
-
18:50
-
18:15
-
17:40
-
17:10
-
16:40