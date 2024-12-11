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Голевого паса Кучерова не хватило «Тампе» для победы над «Эдмонтоном»

В ночь с 10 на 11 декабря в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (1+1).

В составе гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Голевая передача на счету российского форварда Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится в гостях с «Миннесотой Уайлд» 13 декабря. «Тампа» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз» также 13 декабря.

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