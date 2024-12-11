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Эдмонтон Ойлерз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 11 декабря 2024, счёт 2:1, регулярный чемпионат НХЛ

Голевого паса Кучерова не хватило «Тампе» для победы над «Эдмонтоном»
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В ночь с 10 на 11 декабря в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Кулак) – 17:31     1:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 30:02     2:1 Драйзайтль – 31:58    

В составе победителей голами отметились Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (1+1).

В составе гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель. Голевая передача на счету российского форварда Никиты Кучерова. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится в гостях с «Миннесотой Уайлд» 13 декабря. «Тампа» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз» также 13 декабря.

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