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«Миннесота» победила «Юту». Капризов и Хуснутдинов забили, у Сергачёва — два ассиста

В ночь с 10 на 11 декабря в американском Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Юта» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились российские нападающие Марат Хуснутдинов и Кирилл Капризов. А также отличились Маркус Юханссон (1+2) и Марко Росси. Победный буллит на счету Мэтта Болди. Россиянин Яков Тренин завершил матч без набранных очков.

У гостей забивали Кевин Стенлунд, Юусо Вялимяки и Клейтон Келлер (дубль). Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя голевыми передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Юта» встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш» 13 декабря. «Миннесота» сыграет на своём льду с «Эдмонтон Ойлерз» также 13 декабря.

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