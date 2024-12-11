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Юта — Миннесота Уайлд, результат матча 11 декабря 2024, счёт 4:5 Б, регулярный чемпионат НХЛ

«Миннесота» победила «Юту». Капризов и Хуснутдинов забили, у Сергачёва — два ассиста
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В ночь с 10 на 11 декабря в американском Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Юта» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стенлунд (Карконе, Мяяття) – 13:46     1:1 Хуснутдинов – 34:25     1:2 Капризов (Юханссон) – 35:01     2:2 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 44:42 (pp)     2:3 Юханссон – 45:39     3:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 49:54 (pp)     4:3 Вялимяки (Круз) – 51:45     4:4 Росси (Юханссон, Болди) – 59:16     4:5 Болди – 65:00    

В составе победителей голами отметились российские нападающие Марат Хуснутдинов и Кирилл Капризов. А также отличились Маркус Юханссон (1+2) и Марко Росси. Победный буллит на счету Мэтта Болди. Россиянин Яков Тренин завершил матч без набранных очков.

У гостей забивали Кевин Стенлунд, Юусо Вялимяки и Клейтон Келлер (дубль). Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя голевыми передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Юта» встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш» 13 декабря. «Миннесота» сыграет на своём льду с «Эдмонтон Ойлерз» также 13 декабря.

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