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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 декабря
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Сегодня, 11 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гостисбер (Каррье, Рослович) – 04:26     1:1 Канин (Селебрини, Сеси) – 18:51     1:2 Канин (Эклунд) – 31:44     2:2 Бёрнс (Ахо, Нечас) – 44:11     3:2 Чатфилд – 57:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палат (Братт) – 27:16     1:1 Хольмберг (Дьюар, Танев) – 50:42 (sh)     1:2 Мэттьюс – 62:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 04:37     0:2 Типпетт (Драйсдейл, Фрост) – 10:56     0:3 Конечны (Бринк, Мичков) – 26:11 (pp)     1:3 Веренски (Марченко) – 36:56 (pp)     1:4 Конечны (Фараби, Силер) – 39:00     1:5 Фрост (Мичков) – 41:55     2:5 Монахан (Фаббро, Джонсон) – 51:42     3:5 Джонсон (Сиверсон, ван Римсдайк) – 59:23    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31     0:2 Рантанен (Макар) – 18:22     0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46     1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21     2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53     2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23     2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21     2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 13:51     0:2 Фиала (Эдмундсон, Тюркотт) – 23:09     1:2 Ли (Палмьери, Нельсон) – 29:47     1:3 Андерсон (Кемпе) – 59:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 07:45     1:1 Кадри (Юбердо) – 10:22     2:1 Новак (Янковски, Евангелиста) – 10:52     2:2 Руни (Дьюр) – 22:27     3:2 Маршессо (Форсберг) – 27:41     3:3 Пахал (Пеллетье, Руни) – 33:49     3:4 Юбердо (Коронато, Зари) – 38:41 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Наместников (Нидеррайтер, Пионк) – 12:09 (pp)     2:0 Шайфли (Коннор, Виларди) – 18:01     3:0 Шайфли (Моррисси) – 27:02 (pp)     3:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 29:13 (pp)     4:1 Коннор (Шайфли) – 41:15     5:1 Виларди (Коннор) – 45:33     6:1 Иафалло (Пионк, Чибриков) – 47:19 (pp)     7:1 Эпплтон (Флёри, Лаури) – 56:16     8:1 Чибриков (Перфетти) – 56:26    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Кулак) – 17:31     1:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 30:02     2:1 Драйзайтль – 31:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стенлунд (Карконе, Мяяття) – 13:46     1:1 Хуснутдинов – 34:25     1:2 Капризов (Юханссон) – 35:01     2:2 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 44:42 (pp)     2:3 Юханссон – 45:39     3:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 49:54 (pp)     4:3 Вялимяки (Круз) – 51:45     4:4 Росси (Юханссон, Болди) – 59:16     4:5 Болди – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стивенсон (Гурд, Макканн) – 15:39     1:1 Барков (Райнхарт) – 38:59     1:2 Барков – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Джошуа (Гарланд, Майерс) – 08:02     1:1 Болдюк (Холлоуэй) – 09:15     1:2 Томас (Парэйко, Бучневич) – 17:30 (sh)     1:3 Кайру (Томас, Фолк) – 36:18 (pp)     2:3 Петтерссон (Бёзер, Гарланд) – 38:32 (pp)     3:3 Дебраск (Петтерссон, Бёзер) – 58:08     3:4 Холлоуэй (Томас) – 61:40    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 40 очков после 27 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 42 очками после 28 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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