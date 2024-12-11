НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 11 декабря
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Сегодня, 11 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гостисбер (Каррье, Рослович) – 04:26 1:1 Канин (Селебрини, Сеси) – 18:51 1:2 Канин (Эклунд) – 31:44 2:2 Бёрнс (Ахо, Нечас) – 44:11 3:2 Чатфилд – 57:21
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палат (Братт) – 27:16 1:1 Хольмберг (Дьюар, Танев) – 50:42 (sh) 1:2 Мэттьюс – 62:51
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 04:37 0:2 Типпетт (Драйсдейл, Фрост) – 10:56 0:3 Конечны (Бринк, Мичков) – 26:11 (pp) 1:3 Веренски (Марченко) – 36:56 (pp) 1:4 Конечны (Фараби, Силер) – 39:00 1:5 Фрост (Мичков) – 41:55 2:5 Монахан (Фаббро, Джонсон) – 51:42 3:5 Джонсон (Сиверсон, ван Римсдайк) – 59:23
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31 0:2 Рантанен (Макар) – 18:22 0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46 1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21 2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53 2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23 2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21 2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Мур) – 13:51 0:2 Фиала (Эдмундсон, Тюркотт) – 23:09 1:2 Ли (Палмьери, Нельсон) – 29:47 1:3 Андерсон (Кемпе) – 59:46
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Маршессо (Стэмкос, Форсберг) – 07:45 1:1 Кадри (Юбердо) – 10:22 2:1 Новак (Янковски, Евангелиста) – 10:52 2:2 Руни (Дьюр) – 22:27 3:2 Маршессо (Форсберг) – 27:41 3:3 Пахал (Пеллетье, Руни) – 33:49 3:4 Юбердо (Коронато, Зари) – 38:41 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Наместников (Нидеррайтер, Пионк) – 12:09 (pp) 2:0 Шайфли (Коннор, Виларди) – 18:01 3:0 Шайфли (Моррисси) – 27:02 (pp) 3:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 29:13 (pp) 4:1 Коннор (Шайфли) – 41:15 5:1 Виларди (Коннор) – 45:33 6:1 Иафалло (Пионк, Чибриков) – 47:19 (pp) 7:1 Эпплтон (Флёри, Лаури) – 56:16 8:1 Чибриков (Перфетти) – 56:26
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Кулак) – 17:31 1:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 30:02 2:1 Драйзайтль – 31:58
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стенлунд (Карконе, Мяяття) – 13:46 1:1 Хуснутдинов – 34:25 1:2 Капризов (Юханссон) – 35:01 2:2 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 44:42 (pp) 2:3 Юханссон – 45:39 3:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 49:54 (pp) 4:3 Вялимяки (Круз) – 51:45 4:4 Росси (Юханссон, Болди) – 59:16 4:5 Болди – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стивенсон (Гурд, Макканн) – 15:39 1:1 Барков (Райнхарт) – 38:59 1:2 Барков – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Джошуа (Гарланд, Майерс) – 08:02 1:1 Болдюк (Холлоуэй) – 09:15 1:2 Томас (Парэйко, Бучневич) – 17:30 (sh) 1:3 Кайру (Томас, Фолк) – 36:18 (pp) 2:3 Петтерссон (Бёзер, Гарланд) – 38:32 (pp) 3:3 Дебраск (Петтерссон, Бёзер) – 58:08 3:4 Холлоуэй (Томас) – 61:40
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 40 очков после 27 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 42 очками после 28 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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