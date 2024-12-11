Мичков — 3-й в истории «Флайерз» по играм с 2+ очками среди новичков за последние 30 лет
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» отдал две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свой девятый матч с двумя и более очками и вышел на третье место среди новичков по данному показателю в истории «Филадельфии» за последние 30 лет. Больше Матвея за этот отрезок в истории «лётчиков» игр с 2+ очками было только у новичков «Флайерз» Мэтта Рида (10) и Симона Ганье (11).
В американском Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 04:37 0:2 Типпетт (Драйсдейл, Фрост) – 10:56 0:3 Конечны (Бринк, Мичков) – 26:11 (pp) 1:3 Веренски (Марченко) – 36:56 (pp) 1:4 Конечны (Фараби, Силер) – 39:00 1:5 Фрост (Мичков) – 41:55 2:5 Монахан (Фаббро, Джонсон) – 51:42 3:5 Джонсон (Сиверсон, ван Римсдайк) – 59:23
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