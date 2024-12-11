Мичков — 3-й в истории «Флайерз» по играм с 2+ очками среди новичков за последние 30 лет

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Мичков провёл свой девятый матч с двумя и более очками и вышел на третье место среди новичков по данному показателю в истории «Филадельфии» за последние 30 лет. Больше Матвея за этот отрезок в истории «лётчиков» игр с 2+ очками было только у новичков «Флайерз» Мэтта Рида (10) и Симона Ганье (11).

В американском Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.