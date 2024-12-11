Мичков отличился в пятом матче подряд, «Реал» победил «Аталанту» в ЛЧ. Главное к утру
Форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отдал две голевые передачи во встрече НХЛ и продлил результативную серию до пяти матчей, мадридский «Реал» победил итальянскую «Аталанту» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия получил растяжение связок правого колена в матче Серии А с «Лацио». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус».
- «Реал» в гостях победил «Аталанту» в результативном матче Лиги чемпионов.
- Хвича Кварацхелия получил травму связок правого колена.
- «Колорадо» обыграл «Питтсбург». Маккиннон и Рантанен набрали 10 очков, у Ничушкина — гол.
- «Интер» пропустил первый мяч в Лиге чемпионов и уступил «Байеру».
- «Миннесота» победила «Юту». Капризов и Хуснутдинов забили, у Сергачёва — два ассиста.
- Российские пловчихи уступили 0,29 секунды в борьбе за бронзу в эстафете на ЧМ в Будапеште.
- «ПСЖ» без Сафонова разгромил «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.
- Маккиннон выполнил 600-ю передачу в НХЛ. Среди действующих игроков лишь двое были быстрее.
- Гол Салаха с пенальти принёс «Ливерпулю» победу в матче Лиги чемпионов с «Жироной».
- Голевого паса Кучерова не хватило «Тампе» для победы над «Эдмонтоном».
- Мбаппе может больше не сыграть в 2024 году из-за травмы.
- Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 10 декабря.
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