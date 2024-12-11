Мичков отличился в пятом матче подряд, «Реал» победил «Аталанту» в ЛЧ. Главное к утру

Форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отдал две голевые передачи во встрече НХЛ и продлил результативную серию до пяти матчей, мадридский «Реал» победил итальянскую «Аталанту» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия получил растяжение связок правого колена в матче Серии А с «Лацио». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».