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11 декабря главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ, НБА, плавание, Килиан Мбаппе, травмы

Мичков отличился в пятом матче подряд, «Реал» победил «Аталанту» в ЛЧ. Главное к утру
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Форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отдал две голевые передачи во встрече НХЛ и продлил результативную серию до пяти матчей, мадридский «Реал» победил итальянскую «Аталанту» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия получил растяжение связок правого колена в матче Серии А с «Лацио». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Два ассиста Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус».
  2. «Реал» в гостях победил «Аталанту» в результативном матче Лиги чемпионов.
  3. Хвича Кварацхелия получил травму связок правого колена.
  4. «Колорадо» обыграл «Питтсбург». Маккиннон и Рантанен набрали 10 очков, у Ничушкина — гол.
  5. «Интер» пропустил первый мяч в Лиге чемпионов и уступил «Байеру».
  6. «Миннесота» победила «Юту». Капризов и Хуснутдинов забили, у Сергачёва — два ассиста.
  7. Российские пловчихи уступили 0,29 секунды в борьбе за бронзу в эстафете на ЧМ в Будапеште.
  8. «ПСЖ» без Сафонова разгромил «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.
  9. Маккиннон выполнил 600-ю передачу в НХЛ. Среди действующих игроков лишь двое были быстрее.
  10. Гол Салаха с пенальти принёс «Ливерпулю» победу в матче Лиги чемпионов с «Жироной».
  11. Голевого паса Кучерова не хватило «Тампе» для победы над «Эдмонтоном».
  12. Мбаппе может больше не сыграть в 2024 году из-за травмы.
  13. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 10 декабря.
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